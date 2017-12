Nuovi giochi VR per il Giappone: L’attacco dei Giganti e Samurai Warriors

C’è chi ritiene che la VR sia inutile, chi è fermamente convinto che non sia destinata a decollare e perdurare nel corso degli anni, eppure in Giappone in questo periodo, è la moda del momento.

Dopo il debutto dei primi giochi VR nelle salegiochi del sol levante, Koei Tecmo annuncia l’arrivo (grazie al Playstation VR) di esperienze videoludiche in realtà virtuale dedicate a Samurai Warriors e l’Attacco dei Giganti, entrambi provabili a partire da domani, in occasione del VR Sense.

Nuove esperienze VR dal Giappone

Coloro che si recheranno all’evento in tale data, potranno immergersi nell’inedita esperienza VR di Samurai Warriors e l‘Attacco dei Giganti. VR sense è caratterizzato da:

Una poltrona 3D con varie funzionalità

Un dispositivo che diffonde nel cabinato delle fragranze profumate per una maggiore immersione

Una funzionalità tattile

Un dispositivo che riproduce il vento

Un sistema di riscaldamento e raffreddamento che varia a seconda dello scenario presente in gioco

Un dispositivo che riproduce la nebbia per simulare fenomeni atmosferici come rugiada e pioggia

E’ prevista anche un’esperienza di gioco sulle montagne russe a tema con i suddetti titoli. Non ci è dato di sapere se verranno rilasciati anche sul Playstation Store “Europeo” o resteranno esclusiva Giapponese.