Bandai Namco: Tutti i nuovi annunci per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch

Bandai Namco in data odierna, tramite un comunicato stampa, ha ufficialmente annunciato alcuni titoli che vedremo nel corso del 2018 per PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e VR.

My Hero Game Project

Basato su My Hero Academia, celebre manga e serie animata, il gioco arriverà nel 2018 su PS4, Xbox One e Nintendo Switch in formato Retail e Digitale e solo in quest’ultimo per PC Steam. I giocatori potranno assistere alla totale o quasi distruzione degli stage durante gli scontri tra Supereroi e Supercattivi.

Black Clover: Quartet Knights

Si tratta di uno sparatutto in terza persona, incentrato nella serie animata e manga di Black Clover, con uscita fissata nel 2018 su PS4 e PC Steam. I giocatori potranno formare una squadra composta da magici cavalieri, allo scopo di sfidare i rivali in battaglie co-operative con gli amici. Ogni squadra può essere composta da 4 membri, di differenti specializzazioni, tra attacco, difesa e supporto.

PAC-MAN CHAMPIONSHIP EDITION 2 PLUS

Il celebre mangia palline torna su console con la seconda edizione della serie Championship Edition, ci stiamo riferendo naturalmente a PAC-MAN, con uscita fissata su Nintendo Switch a partire dal 22 Febbraio 2018.

Il gioco proporrà le modalità Score Attacck, Avventura, quest’ultima che prevede lo scontro con i boss e molto altro ancora. La versione Switch include anche la modalità co-op a due giocatori chiamata PLUS 2P.

ONE PIECE GRAND CRUISE VR

E’ tempo di salpare con il primo gioco di One Piece in VR, disponibile nel corso del 2018 in esclusiva PSVR. I giocatori potranno reclutare una nuova e leggendaria Ciurma capitanata da Capello di Paglia.

Non mancano all’appello personaggi iconici come Luffy, Zoro, Nami e Sanji. Il gioco proporrà feroci battaglie a colpi di cannone, per difendere la propria nave, con la possibilità di esplorare l’interno della nave.

Nuovi personaggi per Dragon Ball Fighter Z

Nuovi lottatori si aggiungono al roster del nuovo picchiaduro della serie Dragon Ball, tratti dalla recente serie Super, ossia Beerues, Hit e Black Goku. Beerus dispone della super mossa Il castigo del Dio della Distruziodne, Hit può sferrare il Colpo della morte, mentre Black Goku è abile con gli attacchi a lunga distanza.

Per la prima volta debutterà il sistema Shenron, il quale farà apparire durante gli scontri, le Sfere del Drago, dopo averle raccolte tutte è possibile esprimere un desiderio tra 4 opzioni a disposizione.

DRAGON BALL FighterZ DRAGON BALL FighterZ sarà disponibile in Italia dal 25 gennaio per Xbox One e PlayStation 4, dal 26 gennaio le versioni digitali per console e PC via STEAM. I giocatori potranno mettere alla prova le proprie abilità con la Beta aperta di DRAGON BALL FighterZ che sarà rilasciata tra il 14 e il 15 gennaio. Coloro che hanno preordinato il gioco potranno usufruire di slot extra per l’accesso anticipato a partire dal 13 gennaio.

Session Start Date/Time (JST) End Date/Time (JST) Start date CET End Day CET Only Pre-Order users access gameplay Saturday 13th at 17:00 Sunday 14th at 16:59 Saturday 13th at 9:00 CET Sunday 14th at 8:59 CET All Users can access gameplay Sunday 14th at 17:00 Tuesday 16th at 17:00 Sunday 14th at 9:00 CET Tuesday 16th at 9:00 CET

Nuovi contenuti per Dragon Ball Xenoverse 2

Bandai è lieta di annunciare l’Extra Pack 2, il quale aggiunge un nuovo scenario e 4 personaggi giocabili. Il nuovo aggiornamento gratuito consentirà ai giocatori di personalizzare i personaggi di Dragon Ball modificandone le abilità e i colori degli attacchi e dei costumi originali. In questo modo, alcuni personaggi potranno usare degli attacchi che originariamente non potevano sfruttare!

Saranno disponibili anche nuovi costumi speciali come il Viaggio in Occidente di Goku e verrà aggiunto un Sistema di super attacchi incrociato che consentirà ai giocatori di lanciare Super attacchi insieme ad un altro personaggio di Dragon Ball. A breve, saranno svelati nuovi dettagli!