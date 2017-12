Injustice 2: Warner Bros lancia la DEMO su PS4 e Xbox One

Warner Bros e DC, annunciano ufficialmente la disponibilità di una prova gratuita per Injustice 2, sia su PS4 che Xbox One, disponibile dal 14 al 18 Dicembre 2018, offrendo ai giocatori, la possibilità di provare il picchiaduro GRATUITAMENTE.

Prova Injustice 2 GRATIS

I giocatori potranno provare GRATUITAMENTE, il nuovo picchiaduro di Warner Bros, con la possibilità di testare ogni modalità del gioco e cimentarsi nei primi 3 capitoli della modalità Storia, oltre a poter confrontarsi con altri giocatori in locale e online, avendo a disposizione tutti i personaggi fin da subito.

Al termine del periodo di prova, è possibile acquistare il titolo a prezzo scontato, portando con se tutti i progressi fatti nella versione GRATUITA. Injustice 2, sviluppato presso i pluripremiati NetherRealm Studios, vanta una generosa presenza di Supereroi e Supercirminali dell’universo DC tra Batman, Joker, Superman, Flash e molti altri, con l’aggiunta di nuovi personaggi ogni stagione.

Dopo l’arrivo di Hellboy, Cappuccio Rosso e Sub Zero (per citarne qualcuno), a partire da questo mese sarà possibile vestire i panni delle Tartarughe Ninja. Vi ricordiamo o informiamo nel caso non lo sappiate, che Injustice 2 è disponibile GRATIS su iOS e Android. Naturalmente parliamo di una versione mobile leggermente differente rispetto la controparte console, ma dal comparto grafico di tutto rispetto.

Dai vita ad epiche combo con i tuoi personaggi DC preferiti

Sferra potenti attacchi ai danni dei tuoi avversari

Guadagna ricompense dagli scontri e personalizza i tuoi eroi

Nel caso siate interessati a provarlo, potete scaricarlo gratuitamente tramite il Play Store.