Nuova espansione per il gioco di carte collezionabili Pokèmon

The Pokémon Company International ha annunciato la pubblicazione di una nuova espansione del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon: Sole e Luna – Ultraprisma, in arrivo in Italia il 2 febbraio 2018.

Sole e Luna – Ultraprisma introduce nel GCC Pokémon una nuova meccanica di gioco, quella delle carte stella prisma: potenti carte Pokémon e Allenatore che, se giocate nel modo giusto, daranno la possibilità di ribaltare le sorti di un incontro. A causa dell’enorme effetto sul gioco, ogni giocatore potrà utilizzare soltanto una copia di qualsiasi carta stella prisma nel proprio mazzo.

L’espansione Sole e Luna – Ultraprisma conterrà:

Più di 150 carte:

o Sei carte stella prisma

o Cinque carte Ultracreatura

o 18 carte a figura intera

Le buste di espansione conterranno:

o Una selezione di dieci carte di questa espansione, tra cui almeno una carta rara, o di rarità superiore, e una carta Energia base aggiuntiva.