Amazing Katamari Damacy rotola sul Play Store

Bandai Namco riporta su Android il celebre Katamari, con un nuovo endless runner, nel quale siamo chiamati a collezionare il maggior numero di oggetti, evitando gli ostacoli presenti lungo il percorso.

Amazing Katamari Damacy GRATIS su Android

Come accade in molti altri titoli della serie Katamari, lo scopo del gioco è quello di far rotolare una sfera, travolgendo ogni oggetto che capiti a tiro, allo scopo di soddisfare il Re del Cosmo, intento a ripristinare la galassia.

Il gameplay viene gestito da slide laterali o verso l’alto, con i quali è possibile evitare gli ostacoli presenti durante il tragitto. Raccogliendo i razzi stellari, è possibile sbloccare nuove cianfrusaglie e premi da collezionare.

Non mancano naturalmente all’appello i cugini, ognuno di essi dai poteri speciali. Amazing Katamari Damacy è disponibile per Android gratuitamente supportato da annunci pubblicitari e acquisti in-app opzionali e richiede le autorizzazioni per l’accesso alle informazioni sulla connessione Wi-Fi.

COMPLETA LA TUA COLLEZIONE COSMICA

Colleziona oggetti unici, coloratissime cianfrusaglie e preziosi premi per riaccendere le stelle nel cielo notturno. Ogni costellazione completata fornisce bonus aggiuntivi.

OTTIENI PUNTEGGI GALATTICI

Rotola più che puoi, raccogli oggetti rari, attraversa l’infinito arcobaleno cosmico e ottieni il punteggio più alto che si sia mai visto in tutta la galassia!

CHIAMA I CUGINI A RACCOLTA

I tuoi cugini reali Foomin, Marny, Fujio, Macho, Opeo e Nik sono pronti a scendere in campo! Migliorali tutti per liberare il loro vero potenziale.

EVITA OSTACOLI E TRAPPOLE

Supera i terribili buchi neri con un salto e schiva ostacoli come gatti in skateboard, mucche alla carica e parate di animali da zoo.

Se siete interessati a provarlo GRATIS, potete scaricarlo tramite il Play Store cliccando qui