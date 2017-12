Phantom Breaker arriva su Nintendo Switch

MAGES è lieta di annunciare, che il suo Phantom Breaker: Battle Grounds, dopo il debutto su Xbox360, PS Vita, PC e PS4, arriverà anche su Nintendo Switch a partire da questo venerdì via eShop.

Phantom Breaker: Battle Grounds – Disponibile anche su Nintendo Switch

Un misterioso individuo si è risvegliato ed ha escogitato un piano oscuro per riottenere i suoi poteri. Nel gioco vestiamo i panni di Waka, la figlia della famiglia Kumon, un clan il cui compito è quello di proteggere il mondo dalla minaccia, per farlo chiederà l’aiuto della sua amica Mikoto.

Phantom Breaker è un picchiaduro a scorrimento, il quale sfoggia un comparto grafico e sonoro vecchia scuola, per gli amanti del genere. Come da trailer è possibile giocare in co-operativa fino a 4 giocatori, con la possibilità di sbloccare nuovi personaggi.

Ogni personaggio vanta di abilità e armamenti unici. Appuntamento tra due giorni sull’eShop della Nintendo Switch.