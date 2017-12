Captain Tsubasa: Dream Team disponibile da oggi su Android

Come anticipato tempo fa, a partire da oggi, Captain Tsubasa: Dream Team è ufficialmente disponibile GRATIS su Android, in lingua italiana, per la gioia di coloro che sono cresciuti negli anni 90 con Holly & Benji.

Captain Tsubasa: Dream Team disponibile da oggi

Se siete appassionati di simulazione calcistica e siete cresciuti con il celebre Anime, non potete lasciarvi sfuggire l’occasione, di rivivere le stesse emozioni della serie animata su smartphone e tablet.

Nel gioco avrete la possibilità di costruire la squadra dei vostri sogni, con i campioni che avete amato in TV. Dream Team è un free to play, per tanto scaricabile e giocabile GRATIS, ma presenta acquisti in app che non sono obbligatori.

Inoltre, con la moneta virtuale, potete acquistare nuovi personaggi e sbloccare contenuti.

Di seguito vi riportiamo il trailer ufficiale:

Caratteristiche di Captain Tsubasa: Dream Team

Possibilità di giocare da solo contro la CPU o sfidando giocatori online

Presenti le celebri animazioni della serie animata

Modalità storia per rivivere tutti i più emozionanti momenti della storia di Holly & Benji

Presenti gli iconici personaggi della saga con la possibilità di creare la squadra dei sogni

Comparto grafico in cell shading con la medesima colonna sonora ed effetti audio

Se siete interessati a scaricarlo GRATIS, potete trovarlo sul Play Store

Incredibili ricompense per tutti – Serie di eventi speciali di lancio immediatamente disponibili!

Effettua l’accesso per ricevere uno Tsubasa Ozora SSR (Specially Super Rare) e 25 Dreamball.

L’evento inizia martedì 5 dicembre (UTC +9)

La campagna di lancio Pre-Kickoff è iniziata il 20 novembre (UTC +9) e ha immediatamente creato trepidante attesa tra i fan di Tsubasa e gli appassionati di calcio per il lancio ufficiale di Captain Tsubasa: Dream Team. Come ricompensa per il supporto da parte della community e per celebrare a dovere la pubblicazione del gioco, ogni giocatore che effettuerà l’accesso al gioco riceverà un personaggio SSR gratuito come ringraziamento – nello specifico uno Tsubasa Ozora Il pallone è il mio migliore amico SSR. Oltre a questo regalo, i giocatori riceveranno anche 25 Dreamball. Queste ricompense saranno inviate direttamente nella Scatola dei Regali di ogni giocatore in maniera da essere recuperate subito dopo aver effettuato l’accesso.

*La Dreamball è la moneta virtuale utilizzata in Captain Tsubasa: Dream Team per acquistare nuovi personaggi, sbloccare nuovi contenuti e altro ancora.

Il bonus di accesso per celebrare il lancio comincia oggi!

Periodo dell’evento: da martedì 5 dicembre a mercoledì 20 dicembre

I giocatori che effettueranno l’accesso durante il periodo dell’evento riceveranno fino a un massimo di 10 Dreamball! L’evento dura un totale di 15 giorni, dando ai giocatori 10 possibilità di guadagnare una Dreamball in maniera totalmente gratuita, semplicemente effettuando l’accesso al gioco.

Missioni di benvenuto disponibili per un periodo limitate di tempo!

Periodo dell’evento: da martedì 5 dicembre fino a venerdì 15 dicembre (UTC +9)

I giocatori che completeranno 20 missioni durante il periodo dell’evento riceveranno un ticket speciale che darà loro diritto a un personaggio SR (Super Rare) o superiore. Le missioni di benvenuto possono essere trovate all’interno della scheda Eventi nella pagina Missioni. I giocatori non avranno la possibilità di riscattare le ricompense una volta che il periodo è concluso, per cui bisogna subito effettuare l’accesso e scendere in campo!

Aumento delle possibilità di ottenere Tsubasa e Hyuga! Offerte speciale sui personaggi chiave disponibile ora!

Periodo dell’evento: da martedì 5 dicembre a giovedì 14 dicembre (UTC +9)

Le possibilità di ottenere uno Tsubasa Ozora (SSR) (Campione della Nankatsu) o un Kojiro Hyuga (SSR) (L’Invincibile Capocannoniere) sono state aumentate in quest’offerta speciale per celebrare il lancio del gioco. I giocatori hanno diritto a un personaggio SR o superiore ogni 10 estrazioni! Ingaggia un campione e inizia a costruire la squadra dei tuoi sogni immediatamente!

Tieni in forma la tua squadra con l’Estrazione Sprint Iniziale

Durata evento: 30 giorni a partire da quando il giocatore avvia il gioco la prima volta

L’Estrazione Sprint Iniziale è disponibile per un totale di 30 giorni a partire dal primo accesso al gioco. I giocatori possono utilizzare 50 Dreamball per ottenere almeno un giocatore SSR garantito. Quest’offerta esclusiva può essere utilizzata soltanto una volta da parte di ogni giocatore.

L’entusiasmo continua con i seguenti eventi e offerte speciali disponibili immediatamente nel gioco:

– Partita Veloce: aumentata la possibilità di migliorare i giocatori.

– Serie Dreamball: per un periodo limitato le Dreamball possono essere acquistate a prezzi scontati!

– Ricompense giornaliere: grandi offerte per ricompense a lungo termine!

Controlla le notifiche in gioco per avere maggiori informazioni sugli eventi e le offerte speciali che celebrano il lancio globale di Captain Tsubasa: Dream Team.