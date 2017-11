Saint Seiya Cosmo Fantasy disponibile da oggi su Android e iOS

BANDAI NAMCO, è lieta di annunciare, che Saint Seiya Cosmo Fantasy, gioco action-RPG free-to-play ambientato nel mondo anime creato dal famoso artista Masami Kurumada, è disponibile da oggi in inglese su App Store e Google Play.

Il gioco mobile, è incentrato sul popolare anime degli anni 80 noto da noi come I cavalieri dello zodiaco. I giocatori potranno immergersi in un gameplay ricco di azione, con la possibilità di creare squadre composte da un massimo di 5 membri, scelti fra una lista che include i Cavalieri di bronzo, d’oro e persino i neri, doppiati dagli attori originali. I giocatori inoltre, possono modificare i propri Cavalieri con il sistema di costruzione dei personaggi, completo di super combo ed oggetti speciali con i quali potenziare i cavalieri.

Kensuke Sakai, produttore di BANDAI NAMCO afferma:

La serie di Saint Seiya (I Cavalieri dello zodiaco) ha appassionato i fan per decenni e Saint Seiya Cosmo Fantasy è un titolo che non farà rimpiangere il passato e che offrirà una storia appassionante con una grafica dettagliata e lo stile inconfondibile della straordinaria serie anime. Saint Seiya è finalmente approdato su mobile e ora i fan potranno avere a portata di “tasca” tutti i conflitti in cielo e sulla terra.”