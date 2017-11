Hatsune Miku: Project DIVA Future Tone: Arriva l’Extra Encore Pack

Hatsune Miku, la cantante digitale più famosa al mondo, festeggia il suo decimo anniversario, con l’Extra Encore Pack per Project DIVA Future Tone in America ed in Europa, disponibile per il download dal 14 dicembre al prezzo di $ 7,99 sul PSN.

Hatsune Miku festeggia 10 anni

Il nuovo pack presenta una Photo Mode aggiornata (con la possibilità di cambiare l’aspect ratio, aggiungere simboli e bordi, ruotare e condividere le tue foto favolose!), due nuovi outfit e due nuove canzoni:

2 Nuove canzoni

Ghost Rule by DECO*27

Suna no Wakusei feat. Hatsune Miku by hachi

2 Nuovi outfit

Ghost

Celebration

Oltre i nuovi contenuti aggiuntivi, sarà disponibile una patch gratuita che include correzioni minori al gioco e aggiunge il supporto PS4 Pro 4K. Salta sul palco con Miku e gli amici in tutto lo splendore del 4K! Hatsune Miku: Project DIVA Future Tone ed il DLC Season Pass (Extra Encore Pack non ancora incluso) sono ora disponibili su PlayStation Store ( l’Extra Encore Pack sarà disponibile il 14 dicembre.