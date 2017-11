Holly e Benji sbarca sul Mobile in Europa

Klab è lieta di annunciare l’arrivo anche in occidente, del gioco mobile ufficiale dedicato a Captain Tsubasa, noto da noi come Holly & Benji, il quale verrà proposto in chiave free to play, tradotto in italiano.

Holly & Benji approda sul mobile anche in Europa

Il gioco è una simulazione calcistica con sfide testa a testa basate sulla celebre serie con uscita fissata per Dicembre. I giocatori hanno la possibilità di vestire i panni delle celebre leggende della serie, costruendo la propria squadra dei sogni. Essendo un free to play, il gioco adotterà le Dreamball, una moneta virtuale per acquistare nuovi personaggi e sbloccare contenuti.

Caratteristiche di Captain Tsubasa: Dream Team

Possibilità di giocare da solo contro la CPU o sfidando giocatori online

Presenti le celebri animazioni della serie animata

Modalità storia per rivivere tutti i più emozionanti momenti della storia di Holly & Benji

Presenti gli iconici personaggi della saga con la possibilità di creare la squadra dei sogni

Comparto grafico in cell shading con la medesima colonna sonora ed effetti audio

Non appena sarà disponibile, non esiteremo ad informarvi, nel frattempo vi rimandiamo al trailer ufficiale: