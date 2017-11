POKÉMON ULTRASOLE E POKÉMON ULTRALUNA disponibili da oggi

Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna, i nuovi giochi della serie Pokémon, sono disponibili da oggi per le console della famiglia Nintendo 2DS/3DS.

Una storia inedita: in Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna sarà Necrozma a muovere le fila dell’intreccio, affiancando il duo di Pokémon leggendari Solgaleo e Lunala. Nuovi segreti su Necrozma e la regione di Alola, mai svelati nei giochi precedenti, emergono tra le minacciose nuvole nere che si addensano sulla regione.

Tanti Pokémon diversi: esplorando Alola in Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna sarà possibile incontrare Pokémon che non si trovavano in Pokémon Sole e Pokémon Luna, tra cui alcuni piuttosto famosi e nuove Ultracreature fino ad ora sconosciute.

Nuove aree da esplorare: i giocatori potranno scoprire nuove zone di Alola, come la Valle dei Pikachu, nuove spiagge e altro ancora. Salendo in groppa ai Pokémon leggendari Solgaleo e Lunala, inoltre, potranno visitare i vari mondi che si celano al di là dell’Ultravarco.

Nuove mosse Z: una volta attivato, il nuovo Supercerchio Z di Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna permetterà di usare un numero ancora maggiore di mosse Z, tra cui alcune completamente nuove che aspettano solo di essere scoperte durante l’avventura.

Nuove emozionanti funzioni: durante il viaggio attraverso la regione di Alola, i giocatori potranno cavalcare le onde con il Surf Mantine, scattare foto fantastiche al Fotoclub di Alola, lottare a volontà nella nuova Agenzia Lotta e tanto altro ancora.