Pokkèn si aggiorna su Switch

Nintendo e Bandai Namco, hanno rilasciato in data odierna, un nuovo aggiornamento per Pokken Tournament DX, l’edizione Switch del titolo uscito su WiiU, portandola alla versione 1.1.0.



Nuovo aggiornamento per Pokkèn

Le novità e migliorie sono molte, di seguito vi riportiamo le principali:

Introdotta la modalità di gioco Lotte a squadre Online, la quale consente ai giocatori, di sfidarsi online in combattimenti a squadre

Introdotti i gruppi ufficiali, i quali consentono di ricevere nuovi titoli speciali

Riproduzione dei movimenti dei Pokèmon, la quale permette di salvare i movimenti dei Pokèmon durante l’allenamento libero

Migliorata la giocabilità del titolo

Potete consultare il changelog completo al seguente indirizzo. Per aggiornare il gioco, non dovete far altro che premere il tasto + sull’icona di Pokkèn, dopo di che spostarsi su Aggiornamento Software e premere A per avviare la ricerca e di conseguenza il download di eventuali update.

E’ consigliabile utilizzare la connessione LAN per velocizzare il download, ma potete ovviamente affidarvi anche al Wifi.