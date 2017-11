Nuovi dettagli per POKÉMON ULTRASOLE E POKÉMON ULTRALUNA

The Pokémon Company International e Nintendo svelano in data odierna, nuove informazioni su Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna, che vogliamo condividere con voi.

Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna: Nuovi dettagli su Necrozma

In Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna, il Pokémon leggendario Necrozma assume le potentissime forme Necrozma Criniera del Vespro e Necrozma Ali dell’Aurora quando assoggetta Solgaleo o Lunala. Ma l’immagine di Necrozma avvolto nella luce che è stata rivelata dimostra che i misteri non sono ancora finiti. Che segreto nasconde questo enigmatico Pokémon? I giocatori potranno presto scoprirlo durante la loro avventura ad Alola!

In Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna, gli Allenatori possono usare i Punti Lotta per insegnare ai Pokémon mosse che non possono imparare tramite MT o salendo di livello. I PL si possono ottenere vincendo le lotte disputate in apposite strutture di Alola, come lo Stadio Royale e l’Albero della Lotta, o praticando il Surf Mantine in varie spiagge della regione. I giocatori potranno insegnare queste mosse non solo ai Pokémon che li accompagnano durante il viaggio, ma anche ai Pokémon leggendari catturati al di là degli Ultravarchi.

Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna usciranno venerdì 17 novembre 2017 per console della famiglia Nintendo 3DS. Lo stesso giorno uscirà anche un tema speciale per Nintendo 3DS.