Pokèmon Ultrasole e Ultraluna: Svelati il Team Rainbow Rocket e i Pokèmon leggendari

The Pokémon Company International e Nintendo svelano nuovi e interessanti dettagli per Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna, disponibili a breve su NINTENDO 3DS.

Nuovi dettagli per Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna

Nel gioco faremo la conoscenza del Team Rainbow Rocket, capitanato da Giovanni, visto in Pokèmon Rosso e Blu, il quale ha reclutato altri antagonisti provenienti da altri giochi della serie come Gecis del Team Plasma ed Elio del Team Flare.

Visitando i mondi è possibile imbattersi in Pokèmon Leggendari come MewTwo, Ho-oh e Lugia, alcuni di questi presenti solo in una delle due versioni del gioco, con la possibilità di ottenerli tramite degli scambi con altri Allenatori.

I giocatori potranno prendere in prestito i Pokèmon. Dopo aver indossato gli occhiali da gente, partecipare a lotte in singolo dove schierare i Pokèmon presi in prestito. L’obiettivo è vincere una sfida dopo l’altra per salire di grado. Superando le sfide si ottengono dei Tappi d’oro ed altri strumenti.

In Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna, i giocatori potranno raccogliere degli adesivi disseminati in tutta Alola, chiamati adesivi del dominante. Se ne raccolgono abbastanza, potranno ottenere dei Pokémon grandi come i Pokémon dominanti, diversi a seconda della versione di gioco, e aggiungerli alla loro squadra.

Infine, è stato confermato che anche in Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna ci sarà lo Scanner QR, grazie al quale i giocatori potranno usare la funzione Scanner isola per incontrare Pokémon che non apparivano in Pokémon Sole o Pokémon Luna, come Charmander, Grovyle e Greninja.



Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna usciranno il 17 novembre 2017 per console della famiglia Nintendo 3DS.