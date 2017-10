Ultrasole e Ultraluna: Gli ultimi giochi 3DS sui Pokèmon?

Sul Nintendo 3DS abbiamo assistito al lancio sul mercato di numerosi titoli legati alla serie Pokèmon, come accaduto in passato con altre piattaforme. A partire dal 17 Novembre saranno disponibili Pokèmon Ultrasole e Ultraluna, i quali potrebbero essere gli ultimi capitoli previsti per la console portatile di Nintendo.

Ultrasole e Ultraluna: Gli ultimi capitoli su 3DS?

In una recente intervista il direttore di Game Freak “Shigeru Ohmori” ha affermato:

Ultrasole e Ultraluna sono il culmine del lavoro svolto dall’azienda su 3DS per questo franchise. Con X e Y hanno cercato di spingere i sistemi del 3DS sopra ogni loro limite, pensavano di averlo fatto ma con Sole e Luna si sono ricreduti ed hanno fatto ciò che credevamo avessero già fatto in realtà. Con Ultrasole e Ultraluna seppure in modo diverso hanno fatto lo stesso e sentiamo che sia giunto il momento di volgere lo sguardo altrove, in quanto è stato dato tutto ciò che si poteva offrire.

Considerando che attualmente è in fase di sviluppo un primo gioco della serie Pokèmon (se escludiamo Pokkèn) su Nintendo Switch, le parole di Shigeru Ohmori non lasciano spazio all’immaginazione o a dubbi.