Silvally cromatico per Pokémon Sole o Pokémon Luna in esclusiva GameStop

A partire dal 3 novembre, con il lancio dell’espansione Sole e Luna – Invasione Scarlatta del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, il Pokémon Silvally farà il suo debutto nel GCC Pokémon.

Corri da Gamestop ed ottieni Silvally

Per celebrare la pubblicazione della nuova espansione, i giocatori dei giochi Pokèmon Sole e Luna, potranno ottenere da Gamestop tra il 3 e il 16 Novembre, un codice speciale che permette di sbloccare gratuitamente in gioco Silvally cromatico.

Silvally ha l’abilità Sistema Primevo che permette al Pokémon di cambiare tipo quando gli affidi una delle ROM disponibili. Per ricevere Silvally cromatico, occorrerà disporre di una console della famiglia Nintendo 3DS e di una copia di Pokémon Sole o Pokémon Luna. Per ulteriori informazioni sulla distribuzione di Silvally cromatico presso GameStop, visita il sito Web www.gamestop.it. Uno per cliente. Fino a esaurimento scorte.*

* Come ottenere questo Silvally cromatico pronto alla lotta in Pokémon Sole e Pokémon Luna: