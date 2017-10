Nuovi dettagli per POKÉMON ULTRASOLE E POKÉMON ULTRALUNA

The Pokémon Company International e Nintendo hanno svelato nuovi e interessanti dettagli per Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna che vogliamo condividere con voi di seguito.

Nuovi Pokèmon Leggendari per Ultra Sole e Ultra Luna

Necrozma Criniera del Vespro

Tipo: Psico/Acciaio

Necrozma Criniera del Vespro è la forma di Necrozma quando controlla il corpo e la mente del Pokémon leggendario Solgaleo, assorbendone l’energia luminosa. È in grado di lacerare gli avversari con gli artigli potenziati di cui sono dotate le sue zampe, e può scattare in avanti usando come mezzo di propulsione la luce nera emessa da entrambi i lati del torace.

Necrozma Ali dell’Aurora

Tipo: Psico/Spettro

Necrozma Ali dell’Aurora è la forma che Necrozma assume quando controlla il corpo e la mente del Pokémon leggendario Lunala, assorbendone l’energia luminosa. Si serve della luce nera che emette dalla schiena come propulsione e proietta dalle parti nere delle ali un’energia che emana un bagliore oscuro.

Le nuove mosse

Geyser Fotonico: Una mossa speciale di tipo Psico che colpisce il bersaglio con una colonna di luce (solo Necrozma può imparare questa mossa)

Supercollisione Solare: Una nuova mossa di tipo Acciaio che colpisce il bersaglio ignorandone le abilità (solo Solgaleo può imparare questa mossa)

Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna saranno disponibili dal 17 Novembre su Nintendo 3DS.