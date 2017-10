I Pokemon arrivano da McDonald con Sole e Luna

In occasione dell’imminente lancio di Pokèmon Ultra Sole e Ultra Luna, Nintendo e naturalmente The Pokèmon Company, annunciano l’arrivo da MacDonald, di Happy Meal a tema.

A distanza di un anno dal primo debutto, i Pokèmon tornano nuovamente da MacDonald ma questa volta in vista del lancio di Ultra Sole e Ultra Luna, con nuove e fantastiche sorprese per tutti gli appassionati.

Tra le sorprese troviamo le mini action figure dei Pokèmon Starter Rowlet, Litten, Popplio, i leggendari Solgaleo e Lunala e Grubbin, Yungoos, Rotomdex, Pikapek, oltre l’immancabile Pikachu. Molti giocattoli sono dotati di parti rimovibili.

Tra le carte promo del GCC ci sono Rowlet, Grubbin, Litten, Popplio, Pikachu, Crabrawler, Alolan Meowth, Alolan Digglet, Cutiefly, Cosmog, Pikipek e Yungoos. L’arrivo negli Happy Meal è previsto per novembre, in concomitanza con l’uscita dei nuovi giochi della serie Pokèmon previsti per il 17 novembre su Nintendo 3DS.

I personaggi principali di Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna avranno un look del tutto nuovo. All’inizio del gioco è possibile decidere alcune delle loro caratteristiche, quindi scegliere Rowlet, Litten o Popplio come compagno di avventura. Durante l’avventura otterrete un nuovo Supercerchio Z e avrete a disposizione ancora più mosse Z. Alla data di uscita dei videogiochi sarà in vendita anche un Supercerchio Z giocattolo che permetterà di interagire con i giochi.