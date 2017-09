Nuovi dettagli per Pokèmon Ultrasole e Ultraluna

Durante il Nintendo Direct, The Pokèmon Company International e Nintendo hanno rilasciato nuove e interessanti informazioni per Pokèmon Ultrasole e Ultraluna che vogliamo condividere con voi.

Nuove info per Pokèmon Ultrasole e Ultraluna

I misteriosi Pokèmon presenti sulle confezioni in realtà sono lo stesso Pokèmon, Necrozma!

Necrozma assume due nuove forme Criniera del Vespro e Ali dell’Aurora

Criniera del Vespro può usare Astrocarica come mossa esclusiva

Ali dell’Aurora può usare Raddio d’Ombra come mossa esclusiva

Il Rockruff che si evolve in Lycanroc Forma Crepuscolo distribuito ai giocatori che compreranno i giochi nei primi mesi di disponibilità

Rockruff dispone di una mossa speciale che permette di raddoppiare i guadagni alla fine della lotta

Lycanroc dispone di una mossa esclusiva chiamata Litotempesta Radiale, permette di rimuovere gli effetti dei campi attivi sul terreno di lotta

Nuovo design a tema per la console New Nintendo 2DS XL disponibile dal 17 Novembre

Il 22 settembre le versioni per Virtual Console di Pokémon Versione Oro e Pokémon Versione Argento usciranno su Nintendo eShop per console della famiglia Nintendo 3DS. Inoltre, in Europa sarà disponibile anche una quantità limitata di confezioni di Pokémon Oro e Pokémon Argento con all’interno un codice per il download digitale dei giochi presso determinati rivenditori fisici e online.

I giocatori che acquisteranno una copia di Pokémon Oro o Pokémon Argento, in un negozio o tramite Nintendo eShop, prima del 21 settembre 2018 riceveranno un codice speciale per ottenere il Pokémon misterioso Celebi nella loro copia di Pokémon Sole, Pokémon Luna, Pokémon Ultrasole o Pokémon Ultraluna.