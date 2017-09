Invasione Scarlatta: La nuova espansione per le Carte Collezionabili Pokémon

The Pokémon Company International annuncia la nuova espansione del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon: Sole e Luna – Invasione Scarlatta, in arrivo in Italia il 3 novembre.

Il gioco di carte collezionabili Pokèmon si espande con Invasione Scarlatta

La battaglia decisiva per il controllo della regione di Alola sta per iniziare con l’arrivo sulle isole di Pokémon-GX dalle sfumature scarlatte! Riusciranno Silvally-GX e i suoi alleati a difendere le isole di Alola o saranno le Ultracreature Nihilego-GX, Buzzwole-GX, Kartana-GX e Guzzlord-GX a prendere il sopravvento?

Caratteristiche chiave dell’espansione Sole e Luna – Invasione Scarlatta:

Più di 110 carte. Inclusi otto Pokémon-GX e tre carte Aiuto con illustrazione a figura intera.

Inclusi otto Pokémon-GX e tre carte Aiuto con illustrazione a figura intera. Nuovi debutti nel GCC Pokémon. Nihilego, Buzzwole, Kartana, Guzzlord, Tipo Zero e Silvally, oltre alle carte Aiuto Samina e Iridio, appaiono per la prima volta.

Nihilego, Buzzwole, Kartana, Guzzlord, Tipo Zero e Silvally, oltre alle carte Aiuto Samina e Iridio, appaiono per la prima volta. Altri Pokémon di Alola. Exeggutor di Alola e Marowak di Alola salgono in scena.

Exeggutor di Alola e Marowak di Alola salgono in scena. Due mazzi tematici. Due mazzi precostruiti di 60 carte, Zanne Micidiali e Tuoni Roboanti, per permettere ai giocatori di lanciarsi subito nel gioco.

Due mazzi precostruiti di 60 carte, Zanne Micidiali e Tuoni Roboanti, per permettere ai giocatori di lanciarsi subito nel gioco. Buste di espansione. Ogni busta contiene 10 carte selezionate dell’espansione oltre a una carta Energia base.

Per ulteriori informazioni sull’espansione Sole e Luna – Invasione Scarlatta, visita: www.pokemon.it.