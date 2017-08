Leggende Iridescenti disponibile dal 6 ottobre

The Pokémon Company International ha annunciato che dal 6 ottobre, sarà disponibile la nuova espansione del GCC Pokémon intitolata Leggende Iridescenti. Per la prima volta dopo tanti anni i giocatori del GCC Pokémon avranno la possibilità di collezionare Pokémon iridescenti, inclusi Jirachi iridescente e Volcanion iridescente, affiancati in Leggende Iridescenti da una schiera di Pokémon mitici e leggendari, come Shaymin, Marshadow e Mewtwo-GX.

Leggende Iridescenti: La nuova espansione

La nuova espansione del gioco di carte collezionabili a tema Pokèmon include:

Più di 75 carte. Inclusi Pokémon misteriosi, leggendari e iridescenti che hanno contraddistinto la storia Pokémon.

Buste di espansione. Ogni busta contiene 11 carte selezionate dell'espansione e include almeno due carte olografiche.

Nuovi potenti Pokémon-GX. Incluse celebrità del calibro di Mewtwo-GX, Raichu-GX e altri ancora. Non perderti questi Pokémon-GX a figura intera che sfoggiano l'inconfondibile stile delle carte arcobaleno!

Le buste di espansione della speciale espansione Leggende Iridescenti saranno disponibili solo in alcuni prodotti selezionati del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, tra cui le collezioni Pokémon-GX e altri ancora.