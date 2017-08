Nuovo Trailer e Dettagli per Dragon Ball Fighter Z

Bandai Namco in occasione della Gamescom 2017, ha diffuso nuove interessanti informazioni ed un trailer per Dragon Ball Fighter Z, che vogliamo condividere con voi.

Nuove info per Dragon Ball Fighter Z

Arc System Works annuncia ufficialmente in collaborazione con Bandai Namco, che Dragon Ball Fighter Z sarà disponibile a Febbraio 2018 su Xbox One e PS4 in formato RETAIL e Digitale e su PC Steam solo in digitale. In concomitanza con l’uscita del gioco, verrà commercializzata una Collector Z Edition che includerà:

Una statua di Goku alta 18 cm

3 Artbook

Un esclusivo SteelBook

Coloro che prenoteranno il gioco, potranno partecipare in anteprima alla Open Beta di Gennaio e sbloccare i personaggi SSGSS Goku e Vegeta oltre 2 esclusivi avatar da utilizzare nella lobby. Il nuovo trailer (che potete vedere a fine articolo), mostra la modalità storia, nuovi personaggi e i Party Match. Nel gameplay gli Androidi 17 e 18 si uniscono alla battaglia al fianco di Krillin e Piccolo contro C16.

In questa nuova modalità di combattimento online, ogni giocatore è responsabile di ciascuno dei 6 personaggi. La Closed Beta si terrà il 16 e 17 settembre, e consentirà di provare 11 personaggi giocabili di quelli disponibili nella versione finale, inclusi: SS Goku, SS Vegeta, SS Teen Gohan, Cell, Majin Buu, Frieza (Forma definitiva), Future Trunks, Piccolo, Krillin, Android 18 e Android 16.