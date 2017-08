Marvel vs. Capcom Infinite: Storia, Lottatori e Modalità

Capcom svela tutto quello o quasi che c’è da sapere su Marvel VS Capcom Infinite, dai lottatori alle Modalità presenti nel titolo, e vogliamo condividere il tutto con voi.

Marvel VS Capcom Infinite: Lottatori e Modalità

Tra i personaggi presenti nel titolo (30 previsti), vi saranno Jedah, Dormammu, Firebrand e Ghost Rider, recentemente svelati

La modalità Storia vedrà una battaglia tra gli eroi di entrambi gli universi

La modalità Arcade permette di affrontare dei combattimenti in rapida successione ed include uno scontro Finale

Nelle Missioni, i giocatori possono affrontare diversi tutorial e sfide per mettere a dura prova le proprie abilità

Training è la modalità rivolta a chi vuole perfezionare le proprie tecniche di combattimento o apprendere i comandi di gioco

PVP 1 VS 1 locale o contro il CPU è la modalità riservata a chi vuole sfidare altri giocatori in locale o lottatori gestiti dalla CPU

Tramite il Database del Dr Light, è possibile accedere ai tanti oggetti sbloccati tra filmati, info sui personaggi o sugli stage, artwork, tracce sonore e molto altro

Attraverso le Partite classificate, ci si scontra con altri giocatori online allo scopo di scalare le classifiche

Come accade in ogni picchiaduro che si rispetti, gli scontri online sono strutturati come segue: