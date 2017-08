Nuovi dettagli per POKÉMON ULTRASOLE E POKÉMON ULTRALUNA!

The Pokémon Company International e Nintendo in data odierna hanno rilasciato nuovi dettagli per Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna che vogliamo condividere con voi.

In Pokèmon Ultra Sole e Ultra Luna a differenza dei precedenti capitoli, la storia sarà incentrata su Necroma e due nuovi Pokèmon Leggendari e verranno svelati segreti non rivelati nei giochi precedenti!

I personaggi principali di Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna avranno un look del tutto nuovo. All’inizio del gioco è possibile decidere alcune delle loro caratteristiche, quindi scegliere Rowlet, Litten o Popplio come compagno di avventura. Durante l’avventura otterrete un nuovo Supercerchio Z e avrete a disposizione ancora più mosse Z. Alla data di uscita dei videogiochi sarà in vendita anche un Supercerchio Z giocattolo che permetterà di interagire con i giochi.

Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna saranno disponibili dal 17 novembre solo per console della famiglia Nintendo 3DS. È prevista anche una versione esclusiva Ultra Dual Edition contenente entrambi i giochi.