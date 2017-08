Nuova espansione per Sole e Luna – Ombre Infuocate

A partire dal 18 Agosto, i giocatori di Pokèmon Sole e Pokèmon Luna, recandosi da un Gamestop, possono ricevere un Salazzale per console Nintendo 3DS.

Sole e Luna si espandono con Ombre Infuocate

La terza espansione della nuova serie del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, è ora disponibile nei punti vendita di tutta Italia. L’espansione è composta da due nuovi mazzi tematici e più di 140 carte.

Ottenendo Salazzle i giocatori potranno utilizzarlo in gioco, si tratta di un Pokèmon di tipo Veleno e Fuoco con abilità Corrosione, grazie alla quale è possibile utilizzare la Tossina per avere la meglio sui Pokèmon Acciaio e Veleno.

Questo Salazzle ha le seguenti caratteristiche:

LIVELLO: 50

TIPO: Veleno e Fuoco

ABILITÀ: Corrosione

MOSSE: Bruciapelo, Tossina, Fangobomba e Lanciafiamme

STRUMENTO: Focalnastro

Per ricevere Salazzle è necessaria una console della famiglia Nintendo 3DS e una copia di Pokémon Sole o Pokémon Luna. Ecco come fare per riscattare il Pokèmon in gioco: