Camping Pokémon si aggiorna con tante novità

L’app Camping Pokémon di The Pokémon Company International si aggiorna con tante novità. Per coloro che non lo sanno, in Camping Pokémon, i giocatori possono esplorare un’isola piena zeppa di attività per diventare dei veri allenatori.

Le novità con il nuovo aggiornamento di Camping Pokèmon

L’aggiornamento include le seguenti novità:

Introdotti 60 nuovi Pokèmon da collezionare (inclusi quelli originari della regione di Alola)

Nuova attività chiamata Rotola la Pokè Ball

Modalità giorno e Notte, durante le quali appariranno diverse specie di Pokèmon

Camping Pokémon è disponibile GRATIS per iPhone, iPad e Android tramite gli appositi store. Dal video che vi riportiamo a fine articolo, è possibile visionare l’isola che ospita il Camping Pokèmon a 360 gradi.

Le novità non finiscono qui, in occasione dei due anni che Pokèmon Shuffle Mobile ha compiuto, Pokèmon Company ha annunciato le seguenti novità:

I giocatori possono ricevere il Tyranitar cromatico come bonus di accesso e utilizzarlo in un evento competitivo

Altri Pokèmon di Alola approderanno presto in Shuffle a partire dal primo e 15 agosto

Nuovi livelli speciali in arrivo con la possibilità di ricevere premi generosi

Tutti questi bonus saranno disponibili sia per le versioni per iPhone, iPad e Android di Pokémon Shuffle Mobile sia per la versione per Nintendo 3DS, Pokémon Shuffle.

Per ulteriori informazioni su Camping Pokémon, visita: http://www.camppokemon.com/it-it/

Per ulteriori informazioni su Pokémon Shuffle, visita: http://mobile.pokemonshuffle.com/it-it/