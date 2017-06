L’espansione Sole e Luna – Ombre Infuocate arriva il 4 agosto!

Sole e Luna – Ombre Infuocate, la terza espansione della nuova serie del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon è in arrivo in Italia il prossimo 4 agosto! Gli scagnozzi del Team Skull sono in testa a un corteo di nuovi Pokémon che si preparano alla lotta. Giorno e notte, lotta contro nuovi titani come Necrozma-GX oppure unisci le forze con Machamp-GX e Charizard-GX per conquistare la vittoria nell’espansione Sole e Luna – Ombre Infuocate del GCC Pokémon, in uscita ad agosto.

Caratteristiche chiave dell’espansione Sole e Luna – Ombre Infuocate: