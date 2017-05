Marvel registra “Marvel Rising”: Nuovo gioco Mobile in arrivo?

Marvel Entertainment ha ufficialmente registrato un nuovo titolo secondo quanto riportato da ComicBook.com chiamato “Marvel Rising” il quale coprirebbe una serie di prodotti legati al merchandising fatta eccezione per il fumetto.

Rising: Il nuovo gioco Mobile di Marvel?

Il marchio è stato registrato sotto la categoria app o gioco elettronico e accessori, per questo motivo si pensa che Rising potrebbe trattarsi in realtà di un nuovo gioco per dispositivi mobile Android e iOS con l’aggiunta di accessori e prodotti a tema tra cui magliette, tazze ed altro ancora da accompagnare al lancio dello stesso.

Marvel ha più volte in passato incuriosito i suoi fan con degli annunci a sorpresa, per tanto potrebbe nuovamente sorprenderci sopratutto in vista del prossimo Comic-Con International di San Diego che si terrà a Luglio o dell’E3 di Los Angeles che avrà luogo la prossima settimana.

Non si tratta di certo del primo gioco Mobile ad approdare su Android e iOS e incentrato sui super eroi del mondo Marvel, basta navigare nello store per dare un’occhiata ai tanti titoli prodotti dagli studi legati alla Marvel. Non appena avremo ulteriori dettagli non esiteremo di certo a condividerli con voi, nel frattempo vi informiamo che a breve sarà disponibile il nuovo MMORPG (massive multiplayer online role playing game) chiamato Marvel Heroes Omega per PC e Console, il quale con molta probabilità sarà distribuito con la formula Free to Play.