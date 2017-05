Spider-Man di Insomniac non è l’unico titolo in lavorazione?

Lo scorso anno in occasione dell’E3 2016, Marvel e Insomniac Games hanno ufficialmente annunciato e svelato lo sviluppo di un nuovo videogioco sul celebre Spider-Man, oggi ci giunge notizia che potrebbe non essere l’unico titolo incentrato su un supereroe.

Supereroi alla conquista del settore videoludico

Oltre Spider-Man di Insomniac Games, gli Avengers di Square Enix e Marvel VS Capcom Infinite di Capcom, Marvel secondo dei rumors avrebbe affidato lo sviluppo di ulteriori titoli a case differenti, riportando sulla scena videoludica i videogiochi ufficiali di alcuni supereroi abbandonati da tempo, che sia il momento per Hulk ed altri di tornare in campo? Il Senior VP of games and innovation presso Marvel Games “Jay Ong” ha svelato che i suddetti titoli non sono legati alla produzione di film o serie tv, ciò significa che potremo aspettarci prodotti indipendenti ed ambientati in un universo a sè stante, proprio come accade con l’uomo ragno, il quale non è collegato al film di prossima uscita.

Attualmente non conosciamo la data di lancio del nuovo Spider-Man ma gli unici dettagli che possiamo condividere con voi è che il titolo arriverà tra la fine dell’anno e il 2018 inoltrato in esclusiva Playstation 4. Di seguito vogliamo condividere con voi il trailer ufficiale diffuso lo scorso anno con dei brevi stralci di gameplay, nei quali è possibile ammirare il lavoro svolto fino ad ora dai ragazzi di Insominiac Games: