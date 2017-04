Trailer di lancio per il primo episodio dei Guardiani della Galassia di Telltale

Telltale rilascia ufficialmente il trailer di lancio del primo episodio dei Guardiani della Galassia disponibile a partire da oggi ad un costo di soli 4,99 dollari su Playstation 4, Xbox One, Windows PC, MAC, App Store e Play Store.

I Guardiani della Galassia di Telltale si preparano all’esordio

A partire dal 5 Maggio sarà disponibile il Season Pass ad un costo di 29,99 dollari, al suo interno troverete sia il primo episodio che l’accesso a tutti gli altri nei mesi successivi. I Guardiani della Galassia di Telltale sotto la supervisione di Marvel narra una storia completamente nuova che vede protagonisti come Star Lord, Gamora, Drax, Rocket e Groot in una battaglia epica alla scoperta di un manufatto incredibile.

Ogni decisione e azione avrà le sue conseguenze nel corso della storia. La serie è caratterizzata da un cast stellare, con voci di grande talento, inclusi: Scott Porter (Friday Night Lights, The Walking Dead: The Telltale Series) nei panni di Star-Lord, Emily O’Brien (The Young and the Restless, Middle Earth: Shadow of Mordor) nei panni di Gamora, Nolan North (the Uncharted series, Pretty Little Liars) nei panni di Rocket, Brandon Paul Eells (Watch Dogs) nei panni di Drax, e Adam Harrington (The Wolf Among Us, League of Legends) nei panni di Groot.

Di seguito vogliamo proporvi il trailer di lancio ufficiale ricordandovi che il gioco come tutti gli altri prodotti della stessa casa è totalmente in lingua inglese: