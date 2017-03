Nintendo Switch in Tour

Nonostante sia già disponibile nei negozi per l’acquisto, Nintendo ha deciso di organizzare un Tour dedicato alla console nei principali centri commerciali italiani, al fine di guidare i fan alla scoperta della nuova piattaforma in compagnia degli youtuber più famosi.

Scopri Nintendo Switch con gli Youtuber

Switch, la rivoluzionaria piattaforma di casa Nintendo utilizzabile sul grande schermo e portatile, è pronta a conquistare i videogiocatori nei migliori centri commerciali con l’entusiasmante Tour. Per la prima volta è possibile godersi un’esperienza di gioco casalinga e portatile in uno.

A partire da oggi è possibile provare la nuova console nei centri commerciali italiano dove sono state allestite delle apposite aree personalizzate. I più famosi Youtuber ed ovviamente i negozianti guideranno i fan di tute le età alla scoperta delle modalità di gioco con la possibilità di provare non solo 1,2 Switch ma anche The Legend of Zelda: Breath of the Wild seguiti a Maggio da Mario Kart 8 Deluxe e Arms.

Tra gli Youtuber Troviamo Giorgio Cappello di Paglia, Andrea Galeazzi e Sabaku No Maiku, presenti negli stand domenica pomeriggio di ogni tappa per accompagnare i fan nella scoperta di Nintendo Switch o sfidarli.

Le tappe:

10-11-12 marzo – C.C. Carosello, Carugate (MI) – Giorgio Cappello di Paglia

17-18-19 marzo – C.C. I Gigli, Campo Bisenzio (FI) – Sabaku No Maiku

24-25-26 marzo – C.C. Roma Est, Roma – Andrea Galeazzi

Altre 4 tappe arriveranno a Maggio!