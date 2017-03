Nintendo Switch disponibile nei negozi

L’attesa è finita, a partire da oggi è ufficialmente e finalmente disponibile nei negozi, la nuova Nintendo Switch dai Joy-Con Grigi o Colorati, a seconda del modello scelto ad un costo di 329 euro.

Nintendo Switch disponibile adesso!

Nintendo Switch si collega alla TV e può essere utilizzata anche in mobile con lo schermo da 6,2 pollici in alta definizione, il quale include funzionalità multi touch per i giochi compatibili. Il Joy-Con sinistro è dotato di un pulsante che consente la cattura dello schermo durante il gioco da condividere sui Social. Il Joy-Con destro include invece il sensore NFC per interagire con gli Amiibo oltre una telecamera IR di movimento per riconoscere gli oggetti nelle vicinanze e dalla distanza.

Entrambi i controller di nuova generazione includono sensori di movimento e funzione avanzata rumble HD. Con il Nintendo Switch Pro Controller (venduto separatamente), si hanno le stesse funzionalità ma con un design tradizionale. La console è accompagnata da giochi come The Legend of Zelda: Breath of the Wild, 1,2 Switch, Bomberman R ed altri titoli digitali sull’eShop (disponibile dopo aver aggiornato la console).

Molti altri giochi sono in arrivo nei prossimi mesi tra cui Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2 e Super Mario Oddysey. Il Nintendo eShop offre l’accesso ad una libreria costantemente aggiornata con nuovi titoli imperdibili e sviluppati da team indipendenti tra cui FAST RMX di Shin’en Multimedia, e sia Shovel Knight: Specter of Torment che Shovel Knight: Treasure Trove di Yacht Club Games. Tra i giochi AAA in arrivo vi sono EA SPORTS FIFA, The Elder Scrolls, NBA 2K, Minecraft, Street Fighter e Sonic the Hedgehog. Il software Nintendo Switch non avrà blocchi regionali, consentendo di riprodurre contenuti di altre regioni.

Nella confezione di Nintendo Switch sono inclusi: la console principale, i controller Joy-Con (L) e Joy-Con (R), l’impugnatura Joy-Con (su cui fissare i due Joy-Con per ottenere un controller singolo), un set di laccetti per Joy-Con, una base per Nintendo Switch (in cui inserire la console principale per collegarla alla TV), un cavo HDMI e un blocco alimentatore. Inutile dire che la scheda microSD per ampliare la memoria cosi come i giochi vanno acquistati separatamente.

Da oggi se vi recate in un qualsiasi negozio di videogiochi, potete acquistare il modello dai Joy-Con grigi o colorati, per i giochi sono disponibili sia in formato cartuccia (RETAIL) che digitali tramite l’eShop. Dopo aver connesso la console alla rete ed aver fatto l’aggiornamento, è possibile accedere a tutte le funzionalità online.