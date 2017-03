Bandai Namco rilascia un nuovo DLC per Dragon Ball Xenoverse

Arriva in Dragon Ball Xenoverse 2, l’arco narrativo di Trunks del Futuro grazie al rilascio del secondo DLC da parte di Bandai Namco, gratis per chi ha il Season Pass o acquistabile separatamente per tutti gli altri.

Xenoverse 2 ci porta nel futuro con la saga di Trunks

Nel secondo DLC i giocatori possono esplorare un nuovo scenario ed affrontare i guerrieri del sesto universo. Due nuovi personaggi si uniscono a quelli già presenti nel titolo, Champa e Vados. I giocatori potranno inoltre combattere in un nuovo stage utilizzando attacchi inediti e indossando costumi originali, oltre la possibilità di spostarsi con un nuovo veicolo e molto altro ancora. Il DLC 2 arriva in concomitanza con il rilascio di un nuovo aggiornamento, il quale include costumi, missioni, attacchi e tante altre novità.

Nei prossimi DLC saranno disponibili personaggi come Zamasu, Black Goku Super Saiyan Rose e Vegeth Super Saiyan Blue. Per coloro che seguono l’anime, Bandai Namco ha preparato uno speciale DLC con le musiche originali. Dragon Ball Xenoverse 2 disponibile dal 27 Ottobre 2016 per PlayStation 4, Xbox One e PC, arriverà anche su Nintendo Switch. Detto questo vi rimandiamo al trailer di lancio del nuovo DLC: