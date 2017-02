Nintendo annuncia il Season Pass per The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Purtroppo viviamo in un’era in cui DLC e Season Pass oltre ai vari aggiornamenti la fanno da padrone. Dite la verità, quante volte dopo aver acquistato e lanciato il gioco vi trovate di fronte GB di aggiornamenti o magari DLC e Season Pass da acquistare per proseguire l’avventura? Purtroppo per molti ciò è presente anche in The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild ha il Season Pass

Il Season Pass come suggerisce il nome stesso, è un pass stagionale che ad un costo ridotto permette di accedere a contenuti esclusivi e il più delle volte in largo anticipo rispetto a chi preferisce attendere ma giocarli GRATUITAMENTE, ovviamente non è di certo questo il caso. Il Season Pass di Zelda ha un costo di 19,99 euro ed è disponibile già dal lancio, acquistando questo pass è possibile accedere a 2 nuove espansioni e 3 forzieri oltre una camicia per Link a tema Switch.

Il Season Pass è previsto non solo su Switch ma anche su WiiU dato che il gioco uscirà su entrambe le piattaforme a partire dal 3 Marzo. La prima espansione sarà disponibile da questa estate e aggiungerà la modalità difficile, una nuova mappa da esplorare e la sfida Cave of Trials, mentre la seconda espansione uscirà per la fine dell’anno (periodo natalizio) e aggiungerà oltre alle nuove sfide anche un dungeon extra e un nuovo arco narrativo per la storia principale.

Vi ricordiamo che Zelda uscirà in contemporanea con la Switch, la nuova console di Nintendo proposta ad un costo di 329 euro in duplice bundle con Joy-Con differenti in colorazione.