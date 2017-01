Bandai Namco annuncia Dragon Ball Heroes X

La serie di videogiochi incentrata sull’universo di Dragon Ball continua senza sosta. Dopo il Fusion su 3DS e lo Xenoverse 2 su PC e console di nuova generazione, Bandai Namco è lieta di annunciare lo sviluppo e la commercializzazione di Dragon Ball Heroes in esclusiva 3DS a partire dal 27 Aprile 2017.

Dragon Ball torna su 3DS con Heroes

Attraverso l’ultimo numero di V Jump (mensile incentrato su fumetti e videogames pubblicato da Shueisha in Giappone), siamo venuti a conoscenza dell’annuncio ufficiale da parte di Bandai Namco dello sviluppo di un nuovo Dragon Ball intitolato Heroes in esclusiva Nintendo 3DS. Il gioco sarà disponibile dal 27 Aprile e conterrà 3.300 nuove carte da utilizzare e ben 36 differenti missioni da completare.

Per coloro che non lo sanno, il gioco risale al lontano 2010, lanciato dalla compagnia nipponica come card game a turni nelle salagiochi del sol levante, dove il giocatore deve schierare 5 carte raffiguranti i protagonisti del gioco per affrontare battaglie epiche. Non parliamo quindi del classico picchiaduro ma di un card game che a distanza di ben 7 anni arriva anche su console portatile e in terra nostrana.

Nonostante molti ritengono che le piattaforme mobile come Android o iOS siano da preferire per questo tipo di giochi, Bandai Namco ancora una volta si dimostra fedele a Nintendo proseguendo lo sviluppo dei giochi della serie sul 3DS. Non ci resta che attendere qualche mese per mettere le mani su questo “nuovo” titolo della saga.