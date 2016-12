Shin Megami Tensei IV: Apocalypse – Rivelati i dettagli dei DLC per l’ Europa e l’Australia

Deep Silver e Atlus U.S.A., Inc., sono felici di annunciare che per l’RPG giappones Shin Megami Tensei IV: Apocalypse saranno rilasciati in Europa e in Australia, dopo il lancio, tutti i DLC aggiuntivi. Il gioco sarà disponibile in digitale il 1 ° Dicembre e sarà disponibile in versione retail il 9 Dicembre 2016 in Italia. Il titolo sarà disponibile al prezzo di € 39.99 in versione fisica e digitale per Nintendo 3DS ™.

Dagli items per la personalizzazione fino a nuove missioni, ogni DLC offre contenuti che arricchiranno la vostra esperienza come cacciatori di demoni. Di seguito potete trovare tutte le informazioni a proposito dei DLC che verranno rilasciati dopo il lancio per Shin Megami Tensei IV: Apocalypse.

Item Bonus: Asahi/Nozomi Set

Prezzo: €0.99

Disponibilità: 01/12/2016

Descrizione: Adesso anche tu potrai assomigliare a Asahi e Nozomi grazie a questi elmetti! Dovrai diventare un cacciatore ufficiale prima di ottenerli

Item Bonus: Green Pompadour

Prezzo: €0.99

Disponibilità: 01/12/2016

Descrizione: Ora anche tu puoi essere come Navarre! Dovrai diventare un cacciatore ufficiale prima di ottenerlo

Film Bonus: Fall of Tokyo Promo Video

Prezzo: Gratuito

Disponibilità: 01/12/2016

Descrizione: Uno sguardo agli eventi di SMTIV: attraverso un film (attenzione: contiene contenuti grafici). Dovrai diventare un cacciatore ufficiale prima di ottenerlo

Item Bonus: Earring Set

Prezzo: €0.99

Disponibilità: 01/12/2016

Descrizione: Il “Peace Earring” e l’ “Anarchy Earring” possono essere riscattati dall’ eShop. Dovrai diventare un cacciatore ufficiale prima di ottenerli

Missione Bonus: A GodSlayer Needs Levels

Prezzo: €2.99

Disponibilità: 01/12/2016

Descrizione: Questa missione sfida ti permetterà di salire di livello ottenendo item che acrrescono i punti esperienza del tuo party. Raccomandata per i giocatori che hanno raggiunto la Fairy Forest.



Bonus Aggiuntivo: Ranking Program 1

Prezzo: gratuito

Disponibilità: 01/12/2016

Descrizione: Questo bonus aggiuntivo utilizza i demoni più alti in classifica attraverso DDS Cards ottenute via StreetPass per potenziare gli stessi demoni che ti appartengono. Dovrai diventare un cacciatore ufficiale prima di ottenerlo.

Missione Bonus: A GodSlayer Needs Demons

Prezzo: €1.99

Disponibilità: 08/12/2016

Descrizione: Questa missione sfida ti garantisce l’accesso al “Demon Market,” dove puoi spendere Macca per acquistare demoni già allenati. Dovrai diventare un cacciatore ufficiale prima di ottenerlo.

Missione Bonus: A GodSlayer Needs Macca

Prezzo: €2.99

Disponibilità: 08/12/2016

Descrizione: Questa missione bonus ti aiuterà ad aumentare Macca. Dovrai diventare un cacciatore ufficiale prima di ottenerlo.

Bonus aggiuntivo: Ranking Program 2

Prezzo: Gratuito

Disponibilità: 08/12/2016

Descrizione: Questo contenuto aggiuntivo determina i principali partner più alti in classifica. Dovrai diventare un cacciatore ufficiale prima di ottenerlo.

Item Bonus: Chiro Mask

Prezzo: €0.99

Disponibilità: 08/12/2016

Descrizione: Una maschera che ti farà essere come il partner di Hallelujah, Chironnupu. Dovrai diventare un cacciatore ufficiale prima di ottenerlo.

Item Bonus: Avatar’s Hat

Prezzo: €0.99

Disponibilità: 08/12/2016

Descrizione: Vestiti proprio come Krishna. Flauto non incluso. Dovrai diventare un cacciatore ufficiale prima di ottenerlo.

Missione Bonus: A GodSlayer Needs Apps

Prezzo: €2.49

Disponibilità: 08/12/2016

Descrizione: Questa missione sfida ti aiuterà ad incrementare i tuoi punti App . Dovrai diventare un cacciatore ufficiale prima di ottenerlo.

Raccomandata per i giocatori che hanno raggiunto la Fairy Forest.

Item Bonus: Tokyo’s Past Set

Prezzo: gratuito

Disponibilità: 08/12/2016

Descrizione: Scarica Cute Glasses, Secret Eye Power Seal e Surgical Mask! Dovrai diventare un cacciatore ufficiale prima di ottenerlo.

Bonus aggiuntivo: Livello di difficoltà extra

Prezzo: gratuito

Disponibilità: 15/12/2016

Descrizione: Questo bonus sblocca il livello di difficoltà più facile “Paradise” e il livello di difficoltà più difficile “Apocalypse”.

Missione Bonus: The Inverted Pyramid

Prezzo: €1.99

Disponibilità: 15/12/2016

Descrizione: Questa missione sfida sblocca Cleopatra per la fusione dopo che l’avrete sconfitta in battaglia. Raccomandata per i giocatori che hanno completato o quasi il gioco.

Missione Bonus: A GodSlayer Needs Jewels

Prezzo: €2.99

Disponibilità: 15/12/2016

Descrizione: Questa missione ti aiuterà a collezionare gioelli da scambiare con potenti item. Dovrai diventare un cacciatore ufficiale prima di ottenerlo.

Bonus aggiuntivo: Lore 1: Parallel Universes

Prezzo: Gratuito

Disponibilità: 15/12/2016

Descrizione: Questo add-on è un ingresso segreto per il database del Cacciatore, per coloro i quali sono interessati a saperne di più sul passato. Attenzione agli Spoiler! Contiene diversi spoiler legati alla storia principale. Dovrai diventare un cacciatore ufficiale prima di ottenerlo.

Missione Bonus: Explosive Epidemic in Mikado

Prezzo: €1.99

Disponibilità: 15/12/2016

Descrizione: Questa missione sfida ti riporta a Mikado per risolvere un mistero entro un numero limitato di turni. Raccomandata per i giocatori che hanno completato o quasi il gioco.

Missione Bonus: A Trip to Hawaii

Prezzo: €2.49

Disponibilità: 15/12/2016

Descrizione: Questa missione sblocca Mephisto per la fusione dopo che l’avrete sconfitto in battaglia. Raccomandata per i giocatori che hanno completato o quasi il gioco.

Bonus aggiuntivo: Lore 2: “Observation” Explained

Prezzo: gratuito

Disponibilità: 15/12/2016

Descrizione: Questo add-on è un ingresso segreto per il database del Cacciatore, per coloro i quali sono interessati a saperne di più sul passato. Attenzione agli Spoiler! Contiene diversi spoiler legati alla storia principale. Dovrai diventare un cacciatore ufficiale prima di ottenerlo.

Missione Bonus: Depths of Twisted Tokyo

Prezzo: €1.49

Disponibilità: 05/01/2017

Descrizione: Ottieni l’ “Eternal Torus” per raggiungere il suo livello più basso. Raccomandata per i giocatori che hanno completato o quasi il gioco.

Missione Bonus: A GodSlayer needs Items

Prezzo: €3.49

Disponibilità: 05/01/2017

Descrizione: Una missione per ottenere HP/MP. Dovrai diventare un cacciatore ufficiale prima di ottenerlo.

Bonus aggiuntivo: Level Cap Unlock

Prezzo: gratuito

Disponibilità:05/01/2017

Descrizione: Questo add-on gratuito sblocca il level cap, permettendoti di raggiungere il livello 100.



Missione Bonus: Messiahs in the Diamond Realm

Prezzo: €3.99

Disponibilità: 05/01/2017

Descrizione: Goditi una piccola storia secondaria e combatti con il tuo party un nemico inaspettato. Raccomandata per i giocatori che hanno completato o quasi il gioco.

Bonus aggiuntivo: Lore 3: Tokyo and Mikado History

Prezzo: gratuito

Disponibilità: 05/01/2017

Descrizione: Questo add-on è un ingresso segreto per il database del Cacciatore, per coloro i quali sono interessati a saperne di più sul passato. Attenzione agli Spoiler! Contiene diversi spoiler legati alla storia principale.

DETTAGLI PRODOTTO

Piattaforma: Nintendo 3DS™

Data d’uscita: Digitale 1 / Retail 9 Dicembre 2016 in Italia

Sviluppatore: ATLUS

Publisher: Deep Silver

Genere: RPG

Giocatore: Singolo

PEGI: 12

Prezzo: €39.99

Lingua: Inglese (Voce e testo)