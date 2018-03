Coca Cola si da agli alcolici in Giappone

Da 132 lunghi anni, Coca Cola ci delizia con le sue bevande gassate, dopotutto chi non ha mai sorseggiato almeno un bicchiere di Coca Cola? La nota azienda ha annunciato l’arrivo in Giappone, della prima bevanda alcolica.

Coca Cola diventa alcolica in Giappone?

L’intendo dell’azienda è quella di realizzare un drink alcolico di nome Chu-Hi, venduto in lattina e composto da Shōchū ed acqua gassata, la quale può essere aromatizzata con limone, arancia, uova o pesca.

Jorge Garduño, Presidente di Coca-Cola Japan afferma:

Non abbiamo mai sperimentato la produzione di una bibita a tasso alcolico basso prima d’ora. Continuiamo ad esplorare nuove opportunità per espanderci. In Giappone ogni anno lanciamo circa 100 nuovi prodotti, che naturalmente vengono prima testati. Testare i prodotti è un rituale per noi, lo facciamo ogni giorno.

La nuova bevanda alcolica per ora è prevista solo in Giappone, ma ciò non toglie che non possa giungere in futuro anche in Occidente. Se vivete nel sol levante potete assaporare a breve la nuova bevanda e magari condividere con noi le vostre impressioni.