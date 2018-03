Giappone: Arriva lo Starbucks in stile Edo

Amanti dell’Edo, a partire dal 19 Marzo a pochi chilometri da Tokyo, potrete fare colazione presso una nuova caffetteria Starbucks a tema, che come potete vedere dall’immagine che segue, riprende l’aspetto sia interno che esterno degli edifici tipici dell’epoca.

Starbucks si amplia con l’apertura di nuove caffetterie. Ogni anno assistiamo alla rapida diffusione del noto brand anche in Italia, ma quella che indubbiamente risalta più all’occhio, è la nuova caffetteria a tema Edo.

L’apertura è prevista tra qualche settimana a Kawagoe, nella Prefettura di Saitama in Giappone. Per coloro che non lo sanno, Kawagoe dista soli 30 minuti di treno da Tokyo, ed è nota sia agli abitanti del sol levante che ai turisti, per non aver abbracciato pienamente la modernità, rimasta ancora nel suddetto periodo.

Dalle storiche strade agli antichi edifici realizzati in legno, è il luogo ideale per rivivere le bellezze di un’epoca, che ha lasciato un segno indelebile nella storia del Giappone. Se vi recate in vacanza a Marzo, non potete lasciarvi sfuggire una visita al nuovo Starbucks, situato a pochi passi dal campanile.

Nel retro del negozio troverete un rigoglioso giardino oltre una terrazza dove fare colazione e rilassarsi.