Erica: La prima conduttrice robotica dal Giappone

I robot sostituiranno gli umani nel prossimo futuro? Probabilmente si, naturalmente parliamo in ambito lavorativo. Se le macchine hanno sostituito numerosi operai nei vari settori, i robot non sono da meno. Con questa premessa vogliamo presentarvi Erica, il primo robot dalle sembianze umane, che debutterà a breve in Giappone come conduttrice del TG.

Erica: La prima conduttrice robotica

Realizzata nel laboratorio di intelligenza robotica presso l’università di Osaka, dalla mente geniale del professore Hiroshi Ishiguro, Erica è il primo umanoide con le sembianze di una ragazza di 23 anni, a condurre un TG.

Erica include al suo interno 14 sensori e un sistema di riconoscimento facciale, riesce dunque a capire con chi sta parlando ed è in grado di rispondere alle domande che le vengono poste, grazie ad un sistema vocale realistico.

Dispone di movenze ed è in grado sia di assimilare dati e concetti che di provare emozioni. Non ci credete? Non vi resta che vedere il video che vi riportiamo di seguito, nel quale potete ammirare da voi Erica in funzione: