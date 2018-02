The Miracle 4-D: L’attrazione a tema Sailor Moon apre i battenti

Pronti ad aiutare le paladine che vestono alla marinara a sconfiggere il male? Ci stiamo riferendo all’attrazione The Miracle 4-D, la quale aprirà ufficialmente i battenti a partire dal 16 Marzo 2018 al 24 Giugno 2018 ad Osaka.

Una nuova attrazione per le guerriere Sailor

Siete pronti ad incontrare le guerrieri Sailor? Se vi recate in Giappone nel periodo citato, per la precisione agli Universal Studios Japan, potete provare la nuova attrazione a tema Sailor Moon, dove avrete la possibilità di entrare in contatto con Sailor Moon, Mercury, Mars, Jupiter e Venus, in una missione originale, nella quale dovrete impedire ad un mostro di rubare l’energia delle persone.

L’attrazione è basata sulla nuova serie animata Pretty Guardian Sailor Moon. Il pass per accedervi ha un costo di 32 euro circa al cambio attuale, ed include anche un porta caramelle a forma di Luna, foto con i personaggi e l’incontro con Tuxedo Mask / Mamoru Chiba.

Vi ricordiamo dunque, che l’attrazione Pretty Guardian Sailor Moon – The Miracle 4-D sarà disponibile presso il parco giochi Universal Studios Japan di Osaka dal 16 Marzo 2018 al 24 Giugno 2018.