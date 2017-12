Giappone: 39 negozi a tema Card Captor Sakura aprono i battenti a Gennaio 2018

A partire da Gennaio 2018, potrete trovare 39 nuovi negozi in Giappone a tema Card Captor Sakura, i quali venderanno una vasta gamma di prodotti esclusivi, per la gioia di tutti i fans della celebre maga.

Card Captor Sakura invade il Giappone con 39 nuovi negozi

Le prime 50 persone che decidono di acquistare oggetti presso i negozi di Kiddy Land ad Harajuku, Tokyo, Umeda e Osaka, riceveranno i poster di Card Captor Sakura esclusivi, firmati da Sakura Tange, colei che presta la voce alla celebre maga nell’anime.

In tutte le località si terranno inoltre dei concorsi con cartoline in omaggio. Le persone che spendono almeno 2.000 yen, circa 18 euro, potranno portarsi a casa 3 cartoline deluxe, mentre chi spende 6.000 yen, 53 euro circa o giù di li, riceverà il set completo di cartoline.

I negozi apriranno l’8 e il 13 Gennaio 2018 nelle località citate. Tra i prodotti troviamo:

Bottiglie di popcorn per 800 yen

Barattoli di caramelle per 800 yen

Borse formato A4 per 2000 yen

Badge quadrati per 450 yen

Specchi di latta per 700 yen

Vi ricordiamo che l’anime è andato in onda in Italia su Mediaset mentre il Manga è stato pubblicato da Star Comics. Clear Card sarà presentato in anteprima il 7 Gennaio e prevede una serie televisiva composta da 26 episodi.