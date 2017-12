Giappone: Corteggia la sua amata, tagliandole i freni dell’auto

Si sa, che conquistare una ragazza, a volte è una vera e propria impresa, per tanto si ricorre ai mezzi più folli e drastici a disposizione, per riuscire ad attirare l’attenzione della propria amata, ma ciò che vogliamo raccontarvi oggi, anche se potrebbe farvi sorridere, è la dimostrazione di come un piano ben studiato (o almeno cosi sembrava), potrebbe rivoltarsi contro.

Tenta di conquistare una donna con il suo incidente

Generalmente quando si pensa a come conquistare una donna, molti hanno nella mente di comprarle cioccolatini e fiori (un classico), altri invece di portarle a cena fuori per vivere una serata nel pieno del romanticismo, ma c’è chi invece ha deciso di giocare la carta del “super eroe”.

In Giappone, per la precisione a Wakayama, un individuo di nome Takuya Kawamura, ha deciso di corteggiare una sua conoscente, tagliandole i freni dell’auto. Secondo quanto ricostruito dalla polizia di Gobo, l’uomo intorno alle 3 di notte del 16 Novembre, avrebbe compiuto il suo ingegnoso piano, allo scopo di attirare l’attenzione della donna.

Poche ore dopo la donna entrata in auto per dirigersi al lavoro, si è schiantata contro un muro di mattoni, senza subire infortuni. Le autorità sono risalite all’uomo dopo aver analizzato le immagini della telecamera di sicurezza.

Il giovane 38 enne ha affermato:

Ammetto di averle tagliato i freni in nome dell’amore. Volevo guadagnare la sua fiducia andando in suo soccorso.

Morale della favola? Se volete conquistare una donna andando in suo soccorso, per lo meno evitate di essere voi la causa del suo pericolo.