Hello Kitty e Pikachu : Ambasciatori della città di OSAKA

Ogni città non è tale se non dispone di uno o più ambasciatori, i quali ne rappresentano le veci. In data odierna, il Ministro degli Esteri giapponese “Taro Kono”, ha annunciato tramite un tweet sul social network Twitter, la scelta dei nuovi ambasciatori per la città di OSAKA, i quali rappresenteranno la città in occasione del World Expo del 2025, i loro nomi sono Hello Kitty e Pikachu.

I nuovi ambasciatori di OSAKA

Come sapete, nel 2020, Tokyo ospiterà i Giochi Olimpici, in tale occasione, sono stati eletti due nuovi porta voce per la città di OSAKA, ossia Pikachu, celebre mascotte di Nintendo e Pokèmon Company ed Hello Kitty, tanto amata quanto nota nel sol levante.

Kono ha anche scelto il calciatore Keisuke Honda e il ricercatore sulle cellule staminali oltre che vincitore del premio Nobel “Shinya Yamanka“. Hello Kitty e Pikachu rappresenteranno i tanti fan di anime e manga sparsi per il sol levante.

Cosa nè pensate della scelta di questi due nuovi portavoce? A voi i commenti!