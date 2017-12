Sailor Moon: Annunciato l’orologio in Edizione Limitata per il 25° Anniversario

Siete pronti a guardare l’ora in nome della Luna? Arriva un nuovo orologio a tema Sailor Moon, in occasione dei 25 anni dalla nascita della serie, disponibile per l’acquisto in versione limitata.

Sailor Moon: Un orologio a tema per l’anniversario

Quest’anno, per festeggiare il 25° anniversario, arriva sul mercato l’orologio Imperial Enterprices Inc in Edizione limitata, con un design che richiama naturalmente il Cristallo d’Argento su sfondo blu per il quadrante.

Le ore sono rappresentate da diversi segni delle Inner Senshi, ossia Sailor Mercury, Mars, Jupiter, Venus e cosi via dicendo. Reggetevi forte, perchè per l’acquisto dovrete spendere ben 29,800 yen, che al cambio attuale corrispondono a 223 euro con pre-ordini già aperti e prime spedizioni per Febbraio 2018.

Essendo una edizione limitata, sono stati prodotti solo 2.500 pezzi. Naturalmente al prezzo dell’orologio dovrete aggiungere la spedizione ed eventuale dogana, considerando che sarà acquistabile nel sol levante.