Sharp annuncia una versione “economica” del robottino Android

Se vi siete recati in Giappone in questo ultimo periodo, avrete sicuramente notato la presenza del RoboHon nelle vetrine dei negozi, sopratutto ad Akihabara, prodotto da Sharp e con sistema operativo Android, proposto ad un costo decisamente salato, o almeno fino ad oggi.

Un RoboHon economico

Sharp ha ufficialmente annunciato la commercializzazione di una variante meno potente ma più economica del suddetto Robot, proposto ad un prezzo abbordabile e dunque alla portata di tutti. L’unica grande differenza rispetto al modello precedente, risiede nella connettività.

Il nuovo modello SR-02M-W non presenta il supporto per le reti LTE, dunque è utilizzabile solo in Wifi. I restanti dati tecnici restano dunque inalterati, ossia:

SoC Qualcomm Snapdragon 400

2 GB di RAM

16 GB di memoria interna

Batteria da 1,400 mAh

Fotocamera da 8 MP

Videoproiettore integrato con risoluzione 720p

Sistema operativo Android in versione 5.0 Lollipop

Display di 2 pollici QVGA sulla parte posteriore

Il prezzo della nuova versione è di soli 454 euro contro i 1045€ del modello precedente con disponibilità fissata a partire da oggi, naturalmente in Giappone. Se vi recate dunque nel sol levante, potete acquistarlo presso i migliori negozi di elettronica e tecnologica.