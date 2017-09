Arrivano in Giappone le gomme per ampliare la memoria

Avete esaurito la memoria del vostro cervello? Non è necessario acquistarne un’altro o cancellare dei ricordi, da oggi potete acquistare in Giappone le Ha ni Tsukinikui Gum – Kiouku Ryoku o Ijisuru Type (il nome è tutto un programma), ossia gomme da masticare in grado di estendere la memoria.

Espandi il tuo cervello con una gomma da masticare

Le gomme sono prodotte dalla compagnia giapponese “Lotte”, la quale ha affermato che masticano le Ha ni Tsukinikui Gum, è possibile incrementare la memoria del proprio cervello, al fine di immagazzinare un quantitativo maggiore di inforamzioni.

Le gomme sono realizzate con l’estratto di Ginkgo biloba, la famosa pianta originaria della Cina che aiuta il cervello a ricordare più cose. La Ginkgo biloba è una pianta che esiste da ben 250 milioni di anni e nel corso dei secoli, è stata utilizzata nella medicina tradizionale per le sue doti curative.

In ogni pacchetto troverete 9 o 12 gomme al gusto di menta verde. Non trovandovi in Giappone al momento non possiamo provarle per voi, ma se vi recate nel sol levante e volete condividere con noi la vostra opinione sulle gomme dopo averle assaporate, lasciate un commento!