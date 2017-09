Tokyo: Apre il primo negozio ufficiale di Sailor Moon

Toei Animation annuncia ufficialmente l’apertura a Tokyo, del primo negozio interamente dedicato alle combattenti che vestono alla marinara, ci stiamo naturalmente riferendo alle guerriere Sailor.

Toei Animation apre un negozio su Sailor Moon a Tokyo

In collaborazione con Kodansha e Bandai, Toei Animation è lieta di annunciare il primo negozio a tema dedicato alle guerriere Sailor, dove al suo interno è possibile trovare ogni sorta di gadget ed accessori di vario tipo.

L’apertura è prevista il 23 Settembre a Shibuya, se volete farci una capatina, il centro commerciale è Laforet Harajuku B0.5F,1-11-6 Jingu-mae.

Cogliamo l’occasione per informarvi che in Giappone sono disponibili nuovi capi d’abbigliamento a tema Sailoor Moon. Si parte da 1,990 yen per il più economico e si arriva a 2,490 yen per il più costoso.

Trama