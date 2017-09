Diventa un Super Sayan con i nuovi Energy Drink a tema Dragon Ball Z

Siete golosi di Energy Drink e appassionati di Dragon Ball Z? Preparatevi perchè arrivano sul mercato le nuove bevande a tema, raffiguranti sulle lattine 12 differenti personaggi tratti dalla serie animata firmata Akira Toriyama.

Arrivano gli Energy Drink di Dragon Ball Z

Il nuovo energy drink si chiama Dragon Ball Z Kai Power Squash e sarà disponibile in 12 differenti versioni da collezionare, raffiguranti i protagonisti principali dell’anime, da Goku a Cell, da Freezer a Majin Bu.

La bevanda energetica chiaramente sarà disponibile in Giappone presso i Conbini, per tanto se vi recate nel sol levante in questo periodo, potete acquistarle ad un costo di soli 150 yen che al cambio attuale corrispondono a 1,16€.

Il contenuto della bevanda è il classico Energy Drink con le vitamine B2, B6, C e A. Le vendite per ora sono limitate, per tanto cogliete l’attimo fuggente e collezionatele tutte! Non ci è dato di sapere se giungeranno anche in terra nostrana, non ci resta che attendere per scoprirlo.

Cogliamo l’occasione per informarvi che la serie animata Dragon Ball Super, attualmente in onda nel Sol Levante, riprenderà con i nuovi episodi anche in Italia a partire da questo mese.