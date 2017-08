Arrivano in Giappone gli Asciugamani e Caramelle a tema Freezer

Arrivano in Giappone nuovi prodotti legati all’Universo di Dragon Ball, in vendita fino al 31 Agosto in edizione limitata presso il negozio Jump Shop del Acqua City Odaiba di Tokyo, ci stiamo riferendo ad un set di asciugamani, caramelle, carta igienica e chi più ne ha più ne metta a tema Freezer.

Freezer conquista il Giappone con gadget a tema

Tra gli oggetti in vendita per tutti gli appassionati di Freezer vi sono asciugamani con 3 differenti espressioni, scatole di caramelle gommose di vario tipo, caricatori per smartphone con la rappresentazione di Freezer dorato, rotoli di carta igienica e molto altro ancora.

Gli oggetti sono limitati e saranno disponibili per l’acquisto solo fino alla fine di agosto, per cui cogliete l’attimo fuggente come si suol dire. Se vi trovate a Odaiba in questo periodo, recatevi presso lo Shop indicato dove potete acquistare anche molti altri accessori di Anime e Manga di vario tipo.

Ci teniamo a segnalarvi la presenza di un Pub a tema nei dintorni, potete raggiungere Odaiba con vari mezzi di trasporto tra cui il battello di Capitan Harlock, ad un costo di circa 15 euro. Concludiamo ricordandovi che è in fase di assemblaggio un nuovo Gundam, se vi recate ad Odaiba non dimenticate di farci una visita.