Bandai Namco annuncia l’apertura del centro VR in Giappone

Bandai Namco annuncia l’apertura il 14 Luglio nel distretto Kabukicho di Shinjuku, Tokyo del “VR ZONE SHINJUKU”, il più grande centro giapponese dedicato alla realtà virtuale. Le prenotazioni saranno disponibili a partire dal 16 giugno, alle ore 12 pm (JST).

La realtà virtuale in Giappone con Bandai Namco

SHINJUKU ospiterà 15 esperienze, incluse quelle nuove associate ai seguenti IP:

Dragon Ball VR “Master the Kamehameha”

Evangelion VR “The Throne of Souls”

Ghost in the Shell Arise: Stealth Hounds

MARIO KART ARCADE GP VR

La nuova struttura offrirà esperienze in VR senza precedenti, gli ospiti potranno esplorare il mondo di Final Fantasy su una bici alata o fuggire da un dinosauro ed altro ancora. Ogni attività è concepita per immergere appieno i giocatori nell’esperienza VR.

Numerose attività in realtà virtuale vi attendono. Sulle pareti esterne, verranno proiettate diverse immagini come quelle del gioco PAC-MAN, mentre all’interno una mappa del Centro che fungerà da interfaccia della struttura con la quale gli ospiti potranno interagire semplicemente toccandola.

Esterno della struttura Logo VR ZONE SHINJUKU Interno della struttura Secondo Yoshiyasu Horiuchi, CEO dell’Amusement Business Unit di BANDAI NAMCO Entertainment Inc., la compagnia ha in programma l’installazione di numerosi altri centri VR in oltre 20 località nel mondo per consentire a un pubblico sempre più vasto di vivere esperienze di questo tipo.

VR ZONE SHINJUKU sarà la prima struttura dedicata all’intrattenimento di prossima generazione. Un luogo in cui BANDAI NAMCO Entertainment Inc. porta nuove sfide e offre divertimento e intrattenimento ai visitatori provenienti da ogni parte del mondo.

Dispositivi supportati: HTC, MSI